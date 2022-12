Il Milan proverà ancora ad anticipare Sportiello. In alternativa c'è anche l'idea Cragno

Con l’infortunio di Mike Maignan più fastidioso del previsto, il Milan sta seriamente valutando l’idea di prendere un ulteriore portiere già a gennaio da aggiungere a Tatarusanu e Mirante. Secono SportMediaset Maldini e Massara vorrebbero provare ad anticipare l’arrivo di Sportiello dall’Atalanta dopo l’accordo già trovato per giugno, ma nel caso in cui non dovessero riuscire nell’intento ecco che farebbero un tentativo per Alessio Cragno del Monza.