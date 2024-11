Il Milan soffre, ma poi passa 3-2 a Bratislava: Slovan battuto in Youth League

Il Milan soffre, ma alla fine vince 3-2 a Bratislava in Youth League contro lo Slovan e ottiene 3 punti preziosissimi per la classifica. I rossoneri partono male e al 26' sono già sotto per via del gol di Murar, ma riescono a pareggiare sul finire del primo tempo al 43' con un calcio di rigore di Liberali. In avvio di ripresa al 61' viene espulso Polakovic e così il Diavolo raddoppia un minuto più tardi con Scotti, indirizzando il match su un binario favorevole. Il tris lo firma Bakoune all'82', ma i padroni di casa non demordono e accorciano con Kozyk all'84'. La squadra di Guidi però non trema e vince in trasferta. Di seguito il programma di giornata e la classifica:

Slovan Bratislava - Milan 2-3

Sparta Praga - Atletico Madrid 1-2

Leverkusen - Salisburgo

Sporting CP - Arsenal

Young Boys - Atalanta

Inter - Lipsia

Barcellona - Brest

Bayern Monaco - PSG

Manchester City - Feyenoord

Classifica

Inter 12 punti

Salisburgo 10

Sporting 10

Stoccarda 9

Atalanta 9

Barcellona 9

Shakhtar 9

Girona 8

Benfica 8

Atletico Madrid 8

Liverpool 7

Sturm Graz 7

Juventus 7

Bayern 7

Borussia Dortmund 7

Bayer Leverkusen 7

Lilla 6

Aston Villa 6

Manchester City 6

Celtic 6

Real Madrid 6

Monaco 5

Milan 5

PSG 4

Dinamo Zagabria 4

Young Boys 3

Bruges 3

Lipsia 3

Arsenal 3

PSV 2

Brest 2

Slovan Bratislava 2

Bologna 1

Feyenoord 1

Stella Rossa 1

Sparta Praga 1