Il Milan torna su un vecchio obiettivo: riallacciati i rapporti col Barcellona per Junior Firpo

Un vecchio obiettivo di Paolo Maldini e Ricky Massara è tornato in auge nelle ultime ore. Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona, non ha mai smesso di piacere al Milan e secondo Sky Sport i due club avrebbero riallacciato i rapporti per il trasferimento dello spagnolo in rossonero. Il Milan punta al prestito, mentre i blaugrana vorrebbero monetizzare. Molto dipenderà dalla decisione del tecnico Ronald Koeman, che dovrebbe essere confermato alla guida del Barça e che ha fatto capire da tempo che l'ex Betis non rientra nei suoi piani.