Ufficiale Il Monza rende noto l'ingaggio di Tomas Palacios. Arriva dall'Inter in prestito

Adesso è ufficiale: Tomas Palacios è un difensore del Monza. Il club brianzolo ha ufficializzato l'arrivo del centrale argentino classe 2003 a titolo temporaneo fino al termine della stagione. "Tomás Palacios è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Benvenuto Tomás!"

LA SCHEDA

Tomás Palacios

Data di nascita: 28/04/2003

Città di nascita: General Pico

Età: 21

Altezza: 196 cm

Nazionalità: Argentina

Ruolo: difensore

Sul calciomercato dell'Inter, ieri in conferenza stampa mister Inzaghi s'èi era espresso così: "Palacios al Monza, Buchanan potrebbe partire: in caso di doppia cessione, si aspetta un rinforzo? Sul mercato in questo momento non posso aiutarvi, so che c'è questa trattativa per Palacios: è un giocatore che sta lavorando molto bene, che è in crescita. Questi cinque mesi l'hanno aiutato tantissimo: ne abbiamo parlato con la società, dopo cinque mesi ha fatto due presenze. Ha tante richieste perché la gente ha capito le sue qualità, probabilmente andrà a giocare questi quattro mesi. Per il resto mi concentro sul campo, sapendo che nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto qualche imprevisto di troppo che non mi ha permesso di fare tanti cambi quanto ne avrei voluti fare".

Palacios è un calciatore di proprietà dell'Inter dallo scorso 30 agosto. In quella occasione il club nerazzurro lo annunciò con questo comunicato: "FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Tiago Tomás Palacios dal Club Atlético Talleres. Il difensore argentino classe 2003 si trasferisce all'Inter a titolo definitivo".