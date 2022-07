Il Napoli aspetta 40 milioni dal West Ham per Zielinski. Pronto l'assalto a Lo Celso

vedi letture

Kiss Kiss Napoli fa il punto sul futuro del centrocampo del Napoli e spiega che il West Ham ancora non è arrivato alle richieste del club di Aurelio De Laurentiis ma che se gli Hammers dovessero spingersi fino a 40 milioni di euro, i campani non avrebbero dubbi. Via il polacco e tutto su Giovani Lo Celso del Tottenham.