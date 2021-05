Il Napoli fallisce l'obiettivo. Duro commento di TuttoNapoli: "Una fiera del nulla"

Il Napoli fallisce l'obiettivo Champions League. La squadra di Gattuso ha pareggiato 1-1 contro l'Hellas Verona ed è stato sorpassato dalla Juventus all'ultima curva. Questo il commento di TuttoNapoli.net, portale di riferimento del mondo partenopeo.

Una fiera del nulla - si legge -. Con tutti a tirarsi indietro, implosi sotto ai colpi della responsabilità. Non esistono spiegazioni a quello visto al Maradona, con una squadra che ha fatto tutto quello che non andava fatto. Con un tecnico che ha gestito in maniera schizofrenica la preparazione alla gara, fatto ancora peggio dinanzi alle difficoltà che emergevano col passare dei minuti.

Ci sarà tempo per le analisi e gli approfondimenti, ma a caldo quello che resta è un sconcerto per la mancanza di anima. Perchè l'obiettivo era lì, ad un passo, ed il Napoli quel passo non ha voluto proprio farlo. Una fierà delle nullità, messa in bella mostra dinanzi al mondo intero. Che imbarazzo.