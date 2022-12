Il Napoli vince in rimonta sul Crystal Palace: Raspadori ancora mattatore, in gol pure Osimhen

vedi letture

Vittoria in rimonta per il Napoli, che si affida ai suoi attaccanti per ribaltare l’iniziale svantaggio firmato Zaha nella partita amichevole giocata contro il Crystal Palace. Successo finale per 1-3 per la squadra di Spalletti, andata a segno già nel primo tempo con il “solito” Osimhen prima della doppietta decisiva nella ripresa di Raspadori, che ha eguagliato il bottino messo in campo con l’Antalyaspor ed è senza dubbio tra i più in forma tra gli azzurri fin qui.