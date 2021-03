Il pari andrebbe bene? Pioli: "Gare come queste col Manchester vanno giocate al massimo"

E' vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, atteso domani a Old Trafford dall'andata degli ottavi di finale contro il Manchester United. "Se il pari andrebbe bene visti i pochi giocatori del Milan con esperienza internazionale? Queste partite bisogna giocarle al massimo e con grande convinzione, con rispetto affrontiamo una squadra forte - ha sottolineato il tecnico rossonero, intervenuto in conferenza stampa - Un risultato positivo domani sera ci darebbe slancio in vista della partita di ritorno".

