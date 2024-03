Il pericolo che non ti aspetti: Samuel Lino è l'uomo da tener d'occhio per Inzaghi

Il pericolo che non ti aspetti per Simone Inzaghi può arrivare dalla sinistra. E' chiaro che Alvaro Morata, che Memphis Depay, che Koke e via discorrendo, siano dei giocatori da mettere nel mirino per la loro capacità di segnare. Ma c'è un ragazzo con una velocità unica e un dribbling ubriacante che sulla sinistra è da tener d'occhio e che sarà il cliente da tenere al guinzaglio oggi per l'esterno destro di casa Inter. Samuel Lino da Santo André, Brasile.

La carriera di Lino

Cresciuto nella cantera del Sao Bernardo, ha fatto poi rapida e infruttuosa tappa del Flamengo. Rientrato poi alla base, ha esordito tra i professionisti ma è sbarcato poi in Portogallo al Gil Vicente. In terra lusitana, grazie anche alla possibilità di tesserare i brasiliani, gioca da esterno alto d'attacco. Poi la grande occasione in Spagna, all'Atletico Madrid: che lo presta al Valencia dove però non sfonda anche se l'Atleti non smette di credere in lui. In estate torna alla base, il classe '99 abbassa il baricentro e col Cholo Diego Simeone diventa di fatto un fulidificante a tutta fascia, trasformandosi da ala offensiva quasi a terzino d'attacco. Nel 3-5-2 dell'Atleti, agisce su tutta la mancina ma può anche andare a fare il quinto a sinistra o quando Witsel si alza e Llorente si abbassa, va a fare il terzino sinistro. Una polivalenza che ha conquistato molti.

Il migliore di febbraio

Non per altro, Lino è stato votato dai tifosi dell'Atletico Madrid il miglior giocatore dell'ultimo mese. Una crescita e un'ascesa che lo mettono di fatto nella classifica dei giocatori da tener maggiormente sott'occhio. Ed è lui stesso, senza timori, a sfidare l'Inter. "Mi sento bene giocando e ringrazio l'allenatore per la fiducia e i minuti che mi sta concedendo. Voglio contribuire con il meglio di me in campo e sono molto felice per questa fiducia". Inzaghi è avvisato.