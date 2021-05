Il primo arrivo dell'Inter di Inzaghi può essere Stefan Radu: si libererà a zero dalla Lazio

vedi letture

Il primo colpo dell'Inter di Simone Inzaghi è Stefan Radu? Il rumeno è in scadenza di contratto con la Lazio, da dove a breve si libererà il tecnico per andare in nerazzurro, e il rapporto tra i due potrebbe portarli a trovarsi anche a Milano. 34 anni, potrebbe essere un veterano nello spogliatoio e tra le alternative per la difesa dell'Inter, spiega Gazzetta.it.