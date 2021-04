Il PSG trema ma elimina i campioni e trova le semifinali: le aperture dei quotidiani francesi

C'è grande soddisfazione, evidentemente, sui quotidiani francesi per l'accesso del PSG alle semifinali di Champions League. Anche se il successo per 1-0 del Bayern Monaco al Parco dei Principi ha creato non pochi pensieri agli uomini di Pochettino dopo il 3-2 dell'Allianz Arena. "Il PSG trema ma si qualifica", scrive L'Equipe. Più morbido Le Parisien che scrive "Nonostante la sconfitta il PSG si qualifica alle semifinali di Champions". Quindi Le Figaro che in apertura del suo sito scrive: "Dopo tanta suspense, il PSG elimina i campioni in carica e raggiunge le semifinali".