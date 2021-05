Il punto su Max Allegri: Juventus in vantaggio, ma l'Inter c'è. Attesi sviluppi entro domani

Massimiliano Allegri alla Juventus o all'Inter? E' la grande domanda del giorno, con una risoluzione in un senso o nell'altro che è attesa entro domani. O al più tardi sabato. Non si andrà oltre perché nessuna delle tre parti in causa ha interesse a tirare per le lunghe un incrocio di mercato che rischia di riscrivere gerarchie e ambizioni.

La posizione della Juventus - Ad oggi i bianconeri sembrano in vantaggio. Per la Gazzetta dello Sport la scorsa settimana Andrea Agnelli aveva messo sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da 7 milioni a stagione. Adesso la proposta è stata migliorata: tre anni con opzione o quattro anni, con uno stipendio da 8-9 milioni a stagione. In casa Juventus, per il quotidiano, regna l'ottimismo e la firma potrebbe arrivare già domani, con Allegri che avrebbe maggior peso anche sulle scelte di mercato. Più che possibilista anche Tuttosport, secondo cui il tecnico livornese ha già dato la propria disponibilità e il suo entourage sta trattando i dettagli economici.

La posizione dell'Inter - In questa quadro, resta in corsa comunque anche l'Inter. Che è si attardata rispetto alla Juventus, ma che grazie alla presenza di Beppe Marotta non si sente battuta. Per il Corriere dello Sport ieri sera sarebbe andata in scena una cena fra l'allenatore e l'ad sport nerazzurro, con i contatti che proseguiranno oggi. Per la Gazzetta dello Sport, nonostante l'evidente vantaggio Juventus, il sogno di Marotta è quello di un sorpasso all'ultima curva. Come? Con una proposta ricchissima, da circa 10 milioni di euro a stagione per 3 anni. Un'offerta che, si legge, farebbe passare in secondo piano anche i dubbi legati al ridimensionamento e al taglio del monte ingaggi.