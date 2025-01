TMW Il punto sul futuro di Marcus Rashford: quattro club interessati, ora palla allo United

Settimana decisiva per il futuro di Marcus Rashford. Dopo aver raccolto e offerte in giro per l'Europa, il suo fratello Dwaine Maynard questa settimana è in Inghilterra e in queste ore in costante contatto col Manchester United per capire, a due settimane dalla fine della finestra di calciomercato, quali sono le precise condizioni dei red devils per avallare la cessione a titolo temporaneo.

Come detto, i club europei interessati alle prestazioni di Rashford sono quattro: Milan, Juventus, Borussia Dortmund e Barcellona. In tutti i casi, sono club che vogliono il calciatore inglese a titolo temporaneo. Al massimo con diritto di riscatto. "Voglio solo vincere domani. Il mio obiettivo è vincere domani, sceglierò i giocatori che ritengo più adatti a vincere la partita domani. Sono concentrato solo su quello", ha detto oggi Ruben Amorim, manager del Manchester United, in merito a un possibile impiego di Rashford domani contro il Southampton.

Negli scorsi giorni, Zlatan Ibrahimovic su Rashford si era espresso così: "Lo conosco molto bene, ho giocato con lui quando era giovane. Ora è uomo, è confermato come grande calciatore. È un giocatore del Manchester, non so se serve tanto per convincerlo, tutti vogliono giocare per il Milan. È un’operazione difficile, non abbiamo ancora parlato con lui. Vediamo se ci parliamo”.