Il rinnovo con la Juve non spaventa il Crystal Palace: pronto l'assalto inglese a Dragusin

vedi letture

Il recente rinnovo con la Juventus non ha cambiato i piani del Crystal Palace. Secondo quanto riporta quest'oggi The Sun, le Eagles avrebbero infatti intenzione di chiedere ai bianconeri il giovane difensore Radu Dragusin. Qualora la Vecchia Signora non volesse liberarsene a titolo definitivo, il club inglese - si legge - sarebbe pronto anche a prelevarlo in prestito per una sola stagione.