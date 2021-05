Il secondo addio di Buffon alla Juve. Col PSG una sola stagione e 25 presenze prima del ritorno

“A fine stagione lascerò la Juventus”. Gianluigi Buffon rompe gli indugi e annuncia così la fine, definitiva, del suo rapporto da calciatore con il club bianconero. Come noto, non è la prima volta: approdato a Torino nel 2001, il portiere classe ’78 aveva già lasciato una prima volta i bianconeri nel 2018, al termine del quarto anno di Allegri. Per trasferirsi al Paris Saint-Germain e inseguire la Champions League. In Francia, 25 presenze complessive (17 in campionato) e 25 reti subite, con la vittoria della Supercoppa francese e soprattutto della Ligue 1 2018-2019. Partito titolare, Buffon al PSG si giocò per tutta la stagione il posto col giovane Areola, che chiuse a 31 presenze complessive.