Il secondo no di Allegri al Madrid: per tutte e due le volte ha preferito la Juventus al Real

No al Real Madrid. In modi e toni diversi ma è la seconda volta che Massimiliano Allegri, di nuovo allenatore della Juventus, preferisce i bianconeri alle Merengues. Lo ha spiegato nelle scorse settimane il tecnico livornese in una chiacchierata con Sky. “L’unica che tre anni fa mi cercò fu il Real Madrid ma ero ancora in parola con la Juventus. Sicuramente a giugno voglio rientrare. Mi manca godere delle gesta dei miei calciatori, io ho imparato anche molto da loro".