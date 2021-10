Il sindaco di Firenze Nardella: “Al lavoro per far incontrare Koulibaly e chi l’ha offeso”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è pronto a far incontrare Koulibaly e il tifoso viola che l'ha offeso durante l'ultimo Fiorentina-Napoli: “Sono molto felice di questa disponibilità, abbiamo instaurato dei contatti con il giovane tifoso e il suo legale, io confido nella possibilità di organizzare questo incontro, sarebbe un fatto molto bello. Mi sto impegnando al massimo perché questo incontro tra Koulibaly e il giovane tifoso si possa realizzare, sarebbe un grande messaggio di maturità e di civiltà. Per questo ringrazio sia la Fiorentina che il Napoli che hanno mandato più volte segnali di impegno sul fronte della lotta al razzismo, dobbiamo sradicare per sempre il razzismo dagli stadi, servono anche gesti tra Koulibaly e il giovane tifoso, ci spero, ci sto lavorando e mi auguro che questo ragazzo e il suo legale arrivino a una disponibilità in questo senso”, scrive gazzetta.it.