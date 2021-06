Il sindaco di Milano Sala su Zhang: "Mi ha confermato che non molla l'Inter adesso"

Dopo il colloquio di Palazzo Marino avvenuto mercoledì 16, Giuseppe Sala ai margini di un incontro con i cittadini alla Balera dell’Ortica a Milano, è nuovamente intervenuto sulla situazione stadio, e nello specifico sul suo colloquio con il presidente nerazzurro Steven Zhang. “A lui ho chiarito che il progetto stadio richiederà diversi anni, per questo ho bisogno di garanzie, che la famiglia Zhang rimanga a lungo. Lui ha sottolineato come il periodo sia difficile, che tuttavia non vuole mollare adesso. Questo è importante per me, per l’importanza del progetto bisogna avere certezze della persona con cui tratti”.