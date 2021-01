Il sindaco Raggi verso il derby: "Sarà una sfida bellissima e farà bene alla città"

Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby: "Sarà una sfida bellissima che farà bene alla città in un momento come questo". Poi in riferimento ai nuovi impianti per Roma e Lazio: "Il club di Lotito non ci ha ancora presentato dei progetti ma i colloqui sono aperti. Per la Roma a Tor di Valle, il Comune ha fatto ciò che doveva fare. Vedremo se i Friedkin vorranno cambiare qualcosa, noi siamo aperti a qualsiasi valutazione. Il Flaminio? Qualora ci fosse l'intenzione, valuteremo. Siamo aperti a qualsiasi proposta".