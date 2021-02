Il solito Ronaldo, la Juventus va in vantaggio al quarto del secondo tempo

La Juventus va in vantaggio al quarto del secondo tempo. Kulusevski trova un grande corridoio per Chiesa che va in uno contro uno con Lovato. L'ex Fiorentina appoggia per Ronaldo, in corsa, che batte Silvestri con un rigore in movimento. 1-0 per i bianconeri.