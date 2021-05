Il Torino cade anche con lo Spezia, Nicola: "Non c'è tempo per parlare. Salvezza? La meritiamo"

vedi letture

Il tecnico del Torino Davide Nicola ha così parlato a Sky Sport dopo il pesante ko contro lo Spezia: "Paghiamo qualcosa in termini di emotività, non tanto per la gara col Milan quanto piuttosto perché abbiamo fatto tanto per arrivare fin qui, oggi volevamo chiuderla ma abbiamo avuto qualche problema nella gestione delle emozioni. E' entrata un po' di frenesia sul 2-1 quando potevamo fare 2-2, ora però non c'è tempo né per parlare né per altro, serve l'ultimo sforzo perché abbiamo ancora due occasioni per arrivare ad una salvezza che obiettivamente stiamo meritando".

A breve tutte le parole di Davide Nicola