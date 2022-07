Il Torino prende tempo per Maggiore che resta in pole: alternative Machin e Ranocchia

Il Torino prende tempo per Giulio Maggiore. Sebbene il centrocampista dello Spezia sia in pole per un posto nella mediana di Ivan Juric, registriamo un rallentamento nella trattativa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i granata aspetterebbero di avere più liquidità dalla cessione di Bremer per chiudere definitivamente il discorso. Fra le alternative, si legge, ci sarebbero anche José Machin del Monza e Filippo Ranocchia della Juventus.