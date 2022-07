Il Torino volta pagina e pensa al dopo Belotti: Dovbyk resta in cima alle preferenze

Pur tra mille difficoltà economiche continua la caccia del Torino al sostituto di Belotti. Al primo posto - sottolinea Tuttosport - resta sempre posizionato l’ucraino Artem Dovbyk, 25 anni, del Dnipro e della Nazionale ucraina. La dirigenza granata ad aprile lo aveva addirittura invitato a visionare le sue strutture e il giocatore è stato spettatore della sfida di campionato dei granata contro il Milan. Una full immersion torinese e torinista che lasciava ben sperare, anche perché l’attaccante si era dichiarato entusiasta dell’esperienza e della possibilità di trasferirsi al Toro. Il problema, per adesso insormontabile, è che il Dnipro per il suo cartellino chiede una cifra tra i 13 e i 14 milioni. Richiesta per il Torino ancora molto alta e proprio per questo motivo, come detto all’inizio, si aspetta la cessione di Bremer per poter riaprire il discorso.