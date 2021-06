Immobile e il peso del mancato Mondiale: "Me lo porto dietro, lo manderò via con l'Europeo"

vedi letture

Il peso del mancato Mondiale, col pari con la Svizzera, nell'Italia di Giampiero Ventura, è un fardello che Ciro Immobile fatica a mandar via. "Quando siamo usciti ai quarti con la Germania, ci è rimasto un vuoto dentro ma nulla a confronto del pareggio con la Svezia. E' stato difficile, il peggiore della mia vita calcistica. Da lì in poi ho avuto la forza di rialzarmi, di ricevere qualche critica. E' stato un insegnamento per portare avanti, spero, l'Europeo fino alla fine. Sto cercando di eliminare tutte le cose negative del passato e con risultati e prestazioni ci sto riuscendo. So che ho grosse responsabilità coi miei compagni, indossiamo una maglia storica che ha vinto 4 Mondiali, che cerca di arrivare sempre in fondo. E' importante restare concentrati, andando avanti come fatto finora", ha detto la punta dell'Italia e della Lazio in conferenza stampa oggi dal Media Centre di Coverciano.