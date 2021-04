"In semifinale con merito. Futuro? Ancora non lo so". Rivedi Kean dopo la prova col PSG

vedi letture

L'attaccante del Paris Saint-Germain Moise Kean ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio in semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco: "Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo sofferto abbastanza ma ne siamo usciti bene. Il futuro? Non lo so. Io mi godo questo bellissimo momento. Adesso siamo in semifinale. Ci sarà lavoro da fare sul futuro ma ora come ora sono concentrato qua. Quello che sarà il mio futuro non lo so ancora".

Rivedi il video con le parole di Kean!