Indovina chi viene a cena: il gesto di Palladino per unire la Fiorentina. C'era anche Biraghi

Indovina chi viene a cena? Raffaele Palladino assieme a tutti gli esponenti della sua Fiorentina. Questa è stata la nuova mossa anti-crisi provata dall'allenatore di Mugnano per ricompattare un gruppo che sembra aver perso non poche certezze rispetto ai mesi di ottobre e novembre, in cuio la Fiorentina è stata capace di eguagliare il record di sempre di partite di Serie A vinte consecutivamente, otto.

Ha chiamato tutti a raccolta Palladino. Lo ha fatto organizzando una cena, nella serata di ieri, per compattare tutti: squadra e staff, tutti presenti per un momento valido per alleggerire le tensioni del momento. Un gesto che è stato apprezzato da tutti. Unirsi ancora di più, in vista di una trasferta, quella di domenica contro la Lazio, che sarà in ogni modo decisiva, per le scelte di mercato future e anche per la gestione tecnica.

Per la cena Palladino ha invitato tutta la rosa a partecipare per fare gruppo e provare a superare il momento di difficoltà che sta attraversando in queste settimane la sua squadra. Da sottolineare la presenza anche dell'ex capitano Cristiano Biraghi, che nonostante non venga convocato per le partite ormai da diverse settimane, ha partecipato alla cena. Inoltre, anche Jonathan Ikoné, assente nell'ultimo match pareggiato contro il Torino proprio per motivi legati a un potenziale addio, ha partecipato alla serata insieme al resto del gruppo.