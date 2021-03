Infuriato coi compagni, poi battibecco con Gattuso: Insigne arrabbiatissimo dopo il 3-3

Lorenzo Insigne arrabbiatissimo con i suoi compagni di squadra per come è finita Sassuolo-Napoli 3-3. La squadra di De Zerbi ha agguantato il pareggio per un rigore conquistato nell'ultima azione utile, un'azione che ha mandato su tutte le furie il capitano partenopeo. La ricostruzione di 'DAZN' nel post-partita parla di un Insigne letteralmente infuriato per l'ingenuità che ha portato al calcio di rigore: s'è arrabbiato coi compagni di squadra per il penalty concesso e poi ha avuto un battibecco anche con Gattuso. Ha lasciato il terreno di gioco calciando via una bottiglia d'acqua e dando un calcio al cartellone.

