Insigne e il difficile rinnovo col Napoli: intanto contatti dell'agente con PSG e Newcastle

In attesa di capire quali e che tipo di reazioni avranno le parole di ieri di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, secondo Tuttosport difficilmente il Napoli farà passi in avanti rispetto alla proposta attuale per il rinnovo del suo capitano. L'addio insomma non è da escludere, col suo agente che sta già avviando i contatti con altre società. Oltre all'Inter, i primi sondaggi sono stati fatti da PSG e Newcastle, due club che non avrebbero problemi ad andare incontro alle richieste contrattuali del campione d'Europa: 7 milioni alla firma, più 6 netti a stagione e gestione diretta dei diritti d'immagine.