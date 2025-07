Insigne: "Lavorare con Sarri sarebbe un onore. Lazio? Ora è complicato, ma vedremo"

Dopo le prime parole di ieri, Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista anche a Il Messaggero, parlando di se stesso, ma anche dell'ipotesi Lazio, che in questi giorni è stata più volte menzionata per il suo futuro: "Sto molto bene. Sono contento e sereno di essere in Italia, voglio restarci. Ho un procuratore che sta lavorando alla cosa e vediamo che succede. Deciderò non solo per il mio bene, ma anche per il bene della mia famiglia".

L'esterno offensivo si è concentrato poi sui biancocelesti: "La Lazio ha il blocco del mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa (la società di Lotito lo potrebbe tesserare o a gennaio oppure a novembre, qualora arrivasse prima- una decisione sullo sblocco, ndr). Sono dinamiche sulle quali non spetta ovviamente a me decidere. Però per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata come sanno tutti, vedremo".

Sembra dunque che abbia intenzione di aspettare il club della Capitale: "Parlo così perché io apprezzo il mister (Maurizio Sarri, ndr) come persona e come allenatore. Sono stato bene con lui. E nella vita bisogna sempre sedersi a tavolino prima di decidere. La scelta migliore solamente in questo modo la puoi fare".