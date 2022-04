Inter, a fine mese l'incontro con Perisic? Strappo alla regola per arrivare al rinnovo

vedi letture

L'Inter e Ivan Perisic non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto del croato, ma dopo l'iniziale pessimismo nelle ultime settimane sembrano essersi aperti importanti spiragli verso la permanenza dell'esterno. Secondo Libero a fine mese potrebbe esserci l'incontro decisivo, con l'Inter che avrebbe deciso di fare uno strappo alla regola per gli over30 (tetto a 3 milioni annui) proponendo al croato uno stipendio da 4 milioni netti più bonus per 2 anni. Le richieste di Perisic partivano da un triennale da 6 milioni a stagione, ma questa differenza potrebbe presto essere appiattita, con la fumata bianca che appare sempre più vicina.