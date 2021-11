Inter, Antonello: "Sul Bond non ci saranno criticità. Ottavi Champions? Li aspettiamo da tempo"

vedi letture

Il 2027 rimane la data d'inaugurazione del nuovo stadio. Questo uno dei passaggi più significativi dell'intervista rilasciata a Tutti Convocati, su Radio 24, da Alessandro Antonello, ad corporate dell'Inter: "Se non incorriamo in intoppi particolari quella è la data per la chiusura della fase uno, poi ci saranno ulteriori tre anni per la seconda fase. L'obiettivo primario è arrivare ad avere il prima possibile un nuovo stadio. Il Real Madrid, nonostante il momento, ha avuto fortuna perché i lavori al Bernabeu sono proseguiti e la prima squadra ha continuato a giocare a Valdebebas".

C'è sinergia tra Inter e Milan.

"Posso dire che siamo un caso più unico che raro, Inter e Milan stanno collaborando e lo faranno in futuro, il derby dell’altra sera è stato un gran esempio. Non abbiamo avuto nulla da invidiare anche ai club inglesi, abbiamo giocato una gara di livello europeo. È stato fatto un gran lavoro dalle due società".

Sarà fondamentale passare il turno in Champions League.

"Lo aspettiamo da tanto tempo, ci auguriamo che Simone Inzaghi possa portare questa gioia ai nostri tifosi. Poi ci sono tante implicazioni di natura economica, ma è importante la performance sportiva".

Come cambierà la situazione degli sponsor di maglia dopo le ultime notizie?

"Abbiamo trovato tanti sponsor di maglia dopo la lunga partnership con Pirelli, è stato fatto un lavoro molto importante. Stiamo siglando accordi commerciali significativi, il brand e i risultati sportivi fanno si che l’Inter abbia un potere attrattivo, ma c’è un lavoro importante dietro. Lo sponsor di maglia? Siamo in totale sicurezza, abbiamo un sponsor che ci supporterà anche nei prossimi anni".

Il Milan sta gestendo in maniera particolare i giocatori in scadenza. Sarà il futuro?

"Non è una questione di politica o meno del Milan, è un indirizzo strategico su cui tutti i club stanno facendo delle riflessioni. I club non possono essere gli unici a pagare gli effetti della pandemia, tutti insieme dobbiamo trovare un bilanciamento e un equilibrio. Va trovato questo equilibrio, i club stessi devono avere la possibilità di bilanciare il tutto".

Il rifinanziamento del Bond?

"Stiamo lavorando affinché il Bond venga rifinanziato entro fine anno. Essendo una materia sensibile non possiamo dare ulteriori notizie, ma non vediamo criticità in tal senso".

Chi le fa più paura tra Napoli e Milan?

"Entrambe sono squadre forti, è un campionato avvincente, mi auguro che l'Inter possa ben figurare e lottare per il miglior risultato possibile".

La Supercoppa Italiana a San Siro?

"Saremo in Italia e a San Siro, Inter-Juve sarà uno spettacolo garantito, i tifosi ne saranno contenti".