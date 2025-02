Inter appetibile sul mercato: manifestazione di interesse a Oaktree per una quota del club

vedi letture

Durante una stagione piena di impegni, l'Inter resta protagonista anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore in edicola questa mattina, nelle ultime settimane sono arrivate ai dirigenti di Oaktree alcune manifestazioni di interesse per una quota azionaria del club nerazzurro. Nello specifico si tratterebbe di alcuni investitori esteri, che stanno valutando l'acquisto di una quota di minoranza.

C'è da sottolineare che i proprietari dell'Inter non hanno sollecitato nessuno sul mercato e, al momento, non sono state avviate trattative concrete. Questa è comunque un'ulteriore testimonianza di quanto gli investitori internazionali, grazie pure alla strategia di risanamento messa in campo dal fondo statunitense, prendano la società di Viale della Liberazione in seria considerazione.

Infine c'è l'ipotesi di poter finalmente risolvere la questione legata al nuovo stadio, con San Siro che è ormai diventato da tempo il piano A dell'Inter, in attesa di conoscere ufficialmente la situazione in merito all’area Cabassi di Rozzano con una esclusiva in favore del club nerazzurro che era in scadenza per fine gennaio. Un nuovo impianto, anche se in condivisione con il Milan, permetterebbe all'Inter di aumentare i propri ricavi. La situazione è da tenere dunque sotto osservazione per capire quali potrebbero essere eventuali sviluppi.