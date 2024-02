Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Arnautovic con Lautaro. C’è Scalvini

I colori sono gli stessi, gli obiettivi molto diversi. L’Inter prima in classifica ospita a San Siro l’Atalanta con l’obiettivo di chiudere a doppia mandata il discorso scudetto. Con una vittoria, i padroni di casa scapperebbero infatti a più dodici sulla Juventus seconda in classifica e a più sedici sul Milan terzo. La Dea ha invece una Champions League da conquistare: i tre punti consentirebbero ai bergamaschi di scavalcare il Bologna, peraltro prossimo avversario in campionato, al quarto posto. Fischio d’inizio affidato al signor Colombo della sezione di Como, appuntamento alle 20,45: di seguito le formazioni ufficiali.

Simone Inzaghi ritrova Sommer tra i pali e in generale una formazione di partenza a quella tipo. Confermato Asllani in cabina di regia, c’è Arnautovic a fare coppia con Lautaro in attacco.

Gian Piero Gasperini mischia le carte: fuori De Roon, con Koopmeiners arretrato. C’è Scalvini, c’è anche De Ketelaere in attacco.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Koopmeiners, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Pasalic; De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.