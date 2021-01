Inter avanti al 45' con il primo gol nerazzurro di Vidal: la Fiorentina si lamenta con l'arbitro

Inter che termina in vantaggio il primo tempo della partita contro la Fiorentina al Franchi valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un rigore di Vidal al 40', primo gol del cileno in nerazzurro, ha permesso ai nerazzurri di sbloccare una partita fino a quel momento intensa ma praticamente priva di occasioni da gol. Massa ha fischiato il penalty per un contatto tra Terracciano e Sanchez successivamente a un tiro sul palo dell'attaccante interista poi steso a pochi passi dalla porta. E' intervenuto il VAR per permettere al direttore di gara di fischiare il rigore, contestatissimo da parte viola. Poco dopo altro intervento del VAR, questa volta per annullare un rigore fischiato in favore della Fiorentina con Kouamé che cade per un non contatto con Skriniar. Giusta questa decisione del direttore di gara coadiuvato dal video.