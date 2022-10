Inter-Barcellona, Hakan Calhanoglu è eletto "Player of the match" dalla UEFA

Hakan Calhanoglu è il Player of the Match di Inter-Barcellona. Il turco ha deciso la sfida di San Siro regalando un successo fondamentale in chiave qualificazione. L'Osservatorio Tecnico UEFA ha giustificato la scelta osservando come sia stato fondamentale non solo per la rete segnata ma anche per quanto sia stato pericoloso per i giocatori del Barcellona.