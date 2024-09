Inter, Barella: "Lo abbiamo dimostrato: è questo il nostro livello..."

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro il Manchester City nel debutto stagionale in Champions League. Questo il pensiero del giocatore nerazzurro:

La lotta a centrocampo è stata intensa

"E' bellissimo giocare in questi palcoscenici in questa competizione. Due squadre forti, come dimostra la finale di Champions. Potevamo segnare e vincere, è questione di episodi proprio come dimostra la finale. Ci ha dato comunque la consapevolezza di potercela giocare con tutti".

Cosa lascia questo risultato mentalmente?

"Giocare qua è difficilissimo, ma l'atteggiamento ha fatto la differenza. Tutti abbiamo lasciato in campo tutto ciò che avevamo e l'abbiamo fatto con qualità. E' divertente giocare queste partite".

Ha ragione Guardiola? L'Inter può vincere la Champions League?

"Il city può vincere la Champions League... Non sono parole di circostanza, la dimostrazione di oggi è che questo è il nostro livello e dobbiamo mantenerlo in tutte le competizioni, anche grazie alla mentalità che abbiamo acquisito in questi anni".

Ora arriva il derby.

"Sicuramente il Milan ci darà filo da torcere, com'è normale che sia. E' un derby, è una partita importante per il campionato ed emotivamente, non conta come ci arrivi ma cosa metti in campo. Noi ovviamente faremo il massimo per vincere".