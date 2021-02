Inter, Barella: "Oggi potevo fare meglio. Abbiamo dimostrato di essere una grande"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, parla così a Sky Sport dopo la vittoria in casa della Fiorentina: "Le vittorie sono tutte importanti, ma dopo una battuta d'arresto siamo stati bravi a vincere oggi. A Firenze non è mai facile giocare, ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Potevo anche segnare in altre occasioni, ma va bene così".

Quanto può migliorare?

"Prima mi mancavano i gol ma ora stanno arrivando. Oggi potevo fare meglio, ma quello che succede a me è grazie alla squadra che mi mette nelle migliori condizioni, e per questo li ringrazio".

In chi si rivede dei centrocampisti passati?

"Intanto ringrazio Marchisio per le belle parole, magari un po' gli somiglio anche se faceva più gol di me. Lascio giudicare voi, io cerco di fare il mio meglio".

Conte le ha chiesto qualcosa di particolare?

"Sicuramente Sanchez e Lautaro hanno caratteristiche diverse, Alex viene a prendersela più dietro e cerchiamo di dargliela più possibile. Con Lauti siamo più diretti, a volte mi apre anche qualche spazio in cui entrare. Ma il mister non mi ha chiesto niente di diverso".