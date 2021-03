Inter, Barella tra i migliori centrocampisti dell'anno scorso: "Grandissimo onore per me"

vedi letture

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è stato votato dai colleghi come uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione e ha commentato il premio ricevuto durante il Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare migliori calciatori e calciatrici della scorsa stagione: "È un grandissimo onore per me, specie esserci per il secondo anno di fila. Questo vuol dire che sto lavorando bene, devo dire grazie a compagni e società che mi aiutano a lavorare sempre bene".