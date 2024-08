Inter, Bastoni in panchina con il Chelsea: affaticamento ma nessun rischio per il Genoa

Non solo Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, c'è stato un altro grande assente nell'uscita contro il Chelsea per l'Inter. Mister Simone Inzaghi ha infatti lasciato per tutta la gara in panchina Alessandro Bastoni, schierando dal primo minuti Carlos Augusto da braccetto. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non si registrano però particolari allarmi per il difensore nerazzurro, che non è sceso in campo per un affaticamento muscolare accusato in questo pre-campionato.

Non dovrebbe esserci quindi alcun rischio per la prima di campionato contro il Genoa. La situazione è sempre da monitorare, ma ad oggi non tale da non permettergli di scendere in campo.