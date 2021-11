Inter, Bastoni: "Meritavamo di più. Il gap con il Milan? Ricucito anche lo scorso anno"

Ai microfoni di Inter Tv, Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, analizza il pareggio nel derby con il Milan: "Penso che meritavamo qualcosa in più, ci sono state tante partite nella stessa partita. Nei primi 70 minuti siamo stati bravi, poi il palo che poteva cambiare partita. Meritavamo di vincere ma quando non puoi vincere devi saper pareggiare almeno. Siamo soddisfatti, siamo in corsa in tutte le competizioni ed era il nostro obiettivo. Anche l'anno scorso c'era un gap importante con il Milan che abbiamo ricucito".

Sugli scontri diretti.

"Siamo stati sfortunati in alcuni episodi, anche con la Lazio perché eravamo in pieno possesso di gara. dobbiamo andare avanti con le nostre idee per continuare a far bene. Non può essere solo sfortuna non vincere negli scontri diretti ma siamo soddisfatti, non siamo mai stati inferiori a nessuno. dobbiamo crescere siamo un gruppo giovane e dobbiamo fare esperienza".