Inter, Bastoni: "Proveremo a tenerci lo Scudetto cucito sul petto fino all'ultimo"

Ai microfoni di InterTV, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha commentato il successo sul Cagliari e le chance Scudetto nell'ultima giornata: "Se lo vogliono vincere devono vincere all'ultimo, non lasciamo niente. Proviamo a tenerci lo scudetto sul petto fino all'ultimo. C'è rammarico per i punti lasciati per strada, ma non dobbiamo cercare alibi e scuse e pensare alla Samp. Fisicamente sto bene, il polpaccio sta bene. Dovevamo vincere stasera, siamo stati bravi a entrare con l'atteggiamento giusto. Faccio i complimenti al Cagliari che doveva salvarsi".