Inter, Bellerin è una possibilità per la fascia destra ma l'Arsenal vuole l'obbligo di riscatto

Salutato Hakimi, per l'Inter è tempo di guardare avanti e cercare un sostituto per il marocchino: Hector Bellerin è una possibilità, ma l'Arsenal dovrà scendere a patti con l'esigenza nerazzurra di non investire, non subito almeno. Il club inglese intende esplorare il mercato fino all’ultimo per trovare un compratore, ma ha aperto alla possibilità del prestito, ma con “obbligo” di riscatto a 20-25 milioni. Vien da sé, scrive la Gazzetta dello Sport, che i nerazzurri preferirebbero di gran lunga la via del diritto.