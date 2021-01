Inter-Benevento da ex Milan? Inzaghi: "L'uomo derby era Sheva. Rivalità leale"

vedi letture

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, alla vigilia della sfida contro l'Inter, ha parlato a Sky Sport: "San Siro per me è un qualcosa di speciale, quando ho sentito che forse veniva abbattuto sono stato male. Sono andato al Milan principalmente per giocare a San Siro, c'era un'atmosfera fantastica. Non ho fatto tanti gol all'Inter, l'uomo derby era Shevchenko ma se devo ricordare un gol dico il primo nella stracittadina. Quella con i nerazzurri è sempre stata una rivalità accesa ma leale".

Com'era Antonio Conte come compagno di stanza?

"Era tranquillo, ero io un rompi scatole. Faceva fatica a sopportarmi ma è un amico vero e un grandissimo allenatore, come mio fratello. Mi dispiacerà non trovarlo in panchina. Lukaku è come Ibra e Immobile, sono quei giocatori che spostano gli equilibri ma non possiamo pensare solo a lui, ci sono anche Lautaro, Hakimi, Perisic, Eriksen, Brozovic e Barella, che secondo me è il miglior centrocampista italiano in assoluto. Dobbiamo fare una grande partita di squadra e sperare che loro non siano al 100%, altrimenti non ci sarebbe scampo".

Guarda il video con l'intervista di Inzaghi.