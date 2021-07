Inter, bivio per Raspadori: bloccarlo per la prossima stagione o portarlo subito alla corte di Inzaghi

L'Inter punta con forza Giacomo Raspadori. Come riporta Tuttosport il club nerazzurro è davanti ad un bivio: bloccare l'attaccante per la prossima stagione o tentare subito l'affondo visto che il prezzo, 20 milioni, è alla portata del nuovo corso inaugurato da Suning? Le condizioni fisiche di Sanchez e i dubbi sul futuro di Lautaro Martinez fanno propendere per la seconda ipotesi, anche se il Sassuolo al momento ha idea diverse. Carnevali - si legge - vuole cedere soltanto Locatelli.