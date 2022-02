Inter, Caicedo in difficoltà: neanche un minuto giocato ad un mese dalla firma

Felipe Caicedo non ha ancora giocato un minuto con la maglia dell'Inter da quando, il 29 gennaio scorso, ha firmato per i nerazzurri. Prima un infortunio agli adduttori e poi un rientro con tre panchine di fila senza mai mettere piede in campo. Una situazione che spiega come il giocatore sia arrivato con una condizione atletica tutt'altro che al top, lontana da ciò che sarebbe servito per ottenere anche solo qualche minuto di gioco. Venerdì l'Inter tornerà in campo proprio contro il Genoa che all'Inter lo ha ceduto: sarà la volta buona per vedere l'ecuadoriano in campo? A riportarlo è Tuttosport.