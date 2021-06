Inter, Calhanoglu arriva ed Hakimi si allontana

L’essenza stessa del fantasista è quella di spiazzare, sul campo o con le proprie decisioni. Ed in pieno rispetto di questo stile, Hakan Calhanoglu ha dribblato le convinzioni rossonere di arrivare a dama restando lecitamente fermi sulla propria proposta, decidendo di convolare a nozze dalla parte opposta del Naviglio e firmando un triennale a cifre di poco superiori con i rivali dell’Inter. Una scelta ponderata anche in relazione alla durate del contratto che avrebbe avuto restando al Milan, e dettata da un progetto tattico che nelle idee di Simone Inzaghi avrebbe l’obiettivo di vederlo come protagonista assoluto, esattamente come sarebbe accaduto ad Eriksen senza il problema occorso al danese. Dribbling riuscito e spazio per la conclusione conquistato, a Calhanoglu spetterà il compito di trasformare in gol ed assist le aspettative di questa folle estate.

Anche perché, nel frattempo, in casa Inter le consultazioni procedono anche in uscita: per Hakimi la pista veramente calda è sempre la stessa e porta al Psg. Nessun rilancio definitivo e nessuna fretta di chiudere perché le scadenze non sono fissate a fine mese. I francesi hanno un accordo con il giocatore e si avvicineranno alla richiesta nerazzurra da 80 milioni di euro. Da lì in poi, l’estate nerazzurra prenderà il via, al netto di dribbling e colpi di scena che già non stanno facendo difetto alle ultime settimane.