Inter, Camano parla di nuovo. Resta l'immobilismo forzato

Nuove dichiarazioni da parte di Alejandro Camano accompagnano l’ennesima giornata interlocutoria per il mercato dell’Inter. L’agente più discusso del momento nerazzurro ha infatti chiarito come soltanto Hakimi dei suoi assistiti possa abbandonare il progetto dei milanesi, a patto che si palesi un interlocutore pronto ad offrire una cifra all’altezza della situazione e del valore di mercato individuato da Marotta ed Ausilio come quello corretto. Per Lautaro Martinez, invece, la volontà è quella di resistere e se possibile raddoppiare con un rinnovo di contratto per legare a doppio filo il destino del Toro ai colori nerazzurri. Nel frattempo dialoghi in corso per Joao Mario ma senza sbocchi di positività dopo le settimane di accordi sbandierati dal Portogallo ma mai raggiunti davvero. Resta quindi l’immobilismo obbligato a farla da padrone, per una sessione di mercato che si preannuncia più complicata che mai. Soprattutto per l’Inter.