Inter Campione, 11 anni dopo. iPad e Instagram, Conte a Siena. Com'era il mondo nel 2010

Sono passati 11 anni dall'ultima volta in cui l'Inter aveva vinto il campionato italiano. 11 lunghi anni caratterizzati dal successo del Milan, quindi dal regno di 9 anni della Juventus. Nel mezzo anche tanti fatti e accadimenti che hanno segnato il vivere comune e disegnato, almeno in parte, il mondo che conosciamo oggi. A livello calcistico il fatto rilevante di quel 2010 fu (oltre all'Inter) il mondiale del Sudafrica vinto dalla Spagna. In Italia l'Atalanta retrocedeva in Serie B e la Sampdoria andava in Champions. Antonio Conte riparte dal Siena e Massimiliano Allegri viene esonerato dal Cagliari. Guardando all'estero e agli altri sport, il Lipsia che oggi si gioca i campionati col Bayern è in quinta divisione, LeBron James inscena la storica The Decision lasciando i Cleveland Cavaliers per trasferirsi ai Miami Heat. Ma come detto il mondo vide tanti altri eventi da ricordare:

- 27 gennaio: Apple presenta il tablet iPad

- 15 aprile: l'eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajokull blocca il traffico aereo in tutta Europa

- 22 luglio: viene accolta la richiesta d'indipendenza del Kosovo dalla Serbia

- 10 agosto: tema d'attualità, visto che l'OMS dichiara terminata la pandemia da influenza suina, l'H1N1

- 20 agosto: termina la guerra in Iraq col ritiro delle truppe USA

- 6 ottobre: viene rilasciata la prima versione di Instagram

- 28 novembre: WikiLeaks entra con forza nello scenario geopolitico mondiale con la pubblicazione di centinaia di migliaia di file segreti riguardanti soprattutto gli Stati Uniti