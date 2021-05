Inter Campione. Arrivano i complimenti di Paratici: "Scudetto meritato per Conte"

Fabio Paratici, ds della Juventus, fa i complimenti all'Inter su Sky Sport. "Colgo l'occasione per far grandissimi complimenti all'Inter e ad Antonio. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione e amore per quel che si fa. Sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta ne abbiamo fatta per stare migliaia di giorni i primi della classe. E' un'impresa unica nella storia, lo Scudetto dell'Inter è meritato e pensiamo a noi".