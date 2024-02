Inter, Carlos Augusto: "Ho imparato come si gioca in Italia ma devo migliorare tanto"

Il difensore nerazzurro Carlos Augusto, dopo il successo netto sul campo del Lecce, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sono contento innanzitutto per il clean sheet ottenuto da Audero e da tutta la squadra. Maturità? Sicuramente, faccio i complimenti a chi giocava poco, oggi abbiamo dimostrato la forza del gruppo, dello spogliatoio".

Dove sei migliorato maggiormente?

"Nella fase difensiva, a Monza ho giocato anche come terzo, ho imparato come si gioca in Italia. Devo migliorare ancora tanto e lo so".

Dove ti esprimi meglio?

"Mi piace giocare, in questo ruolo ho già giocato, voglio aiutare i miei compagni indipendentemente dal ruolo in cui devo esprimermi